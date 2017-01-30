وستختار لجنة تحكيم قسم الافلام القصيرة من بين الافلام القصيرة المشاركة فيلماً لجائزة افضل فيلم وافضل اخراج، كما ستختار فيلماً لنيل جائزة العنقاء.والافلام التي ستشارك بهذا القسم من المهرجان:

«الأشياء المفقودة» للمخرج حامد نجابت، «الصراع» للمخرج مسعود حاتمي، «التناوب» للمخرج علي خوشندي فراهاني، «الحفرة المشتركة» للمخرجة اسما ابراهيم زادكان، «سأقتل نفسي وانت المقصر» للمخرج علي اكبر محمدخاني، «المشاهدة» للمخرجة سهيل اميرشريفي، «رتوش» للمخرج كاوة مظاهري، «اخضر كرأس الوزةـ» للمخرج آرمان خوانساري، «الصمت» للمخرجين فرنوش صمدي وعلي عسكري، «ثلاث سنوات وثلاثة ايام ويومان» للمخرجين داود رحماني وسعيد ولي زادة، «مضادة للماء» للمخرج داوود رضائي، «رسوم الخروج» للمخرج محمد نجاريان داريان، «الاحمر» للمخرج حامد صيامي، «رغيف الارز» للمخرج اميرحسين كرمي، «العبور» للمخرج بوريا بيشوائي واميد شمس، «رجال القبور» للمخرج علي مردمي، «العناية بجوناس» للمخرجة قصيدة غلمكاني، «الرجل الذي كان هنا» للمخرج عطا مجابي، »«اللقاء الزجاجي» للمخرج يوسف حاتمي كيا، «النسب» للمخرجين بدرام بوراميري وحسين اميري دوماري، «الحوت» للمخرج بهنام عابدي، «هستي» للمخرج كمال برناك.