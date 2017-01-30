جاء ذلك في بيان نشره فرهادي في صحيفة «نيويورك تايمز»، قال فيه، انني وخلال الايام القليلة الماضية ورغم الظروف غير المنصفة التي حصلت للمهاجرين والمسافرين من عدة دول الی الولايات المتحدة، كنت عازما علی المشاركة في هذا الحفل ولم اكن انوي عدم الحضور او المقاطعة احتجاجا، لانني ادرك جيدا بان الكثير من المعنيين بشؤون السينما في اميركا واعضاء اكاديمية الاوسكار معارضون لاعمال التطرف التي تجري هذه الايام اكثر مما مضی، ومثلما قلت يوم اعلان نتائج الاكاديمية لموزع الفيلم في اميركا بانني ساحضر في الحفل مع مدير التصوير، فقد كان تصوري هو الحضور في هذا الحدث الثقافي الكبير.

واضاف، الا انه يبدو لي اليوم بان امكانية الحضور المترافق مع الشك والترديد غير مقبولة بالنسبة لي بتاتا حتى لو حظيت باستثناء للسفر الی اميركا، لذا فانني اود ان ابين هنا ما كنت اريد بيانه في فرصة السفر تلك.

وتابع قائلا، ان المتطرفين وغم معاركهم وسجالاتهم السياسية في جميع انحاء العالم، يتشابهون كثيرا في النظرة للعالم، انهم ومن اجل ادراك العالم لا حيلة لهم سوی تقسيمه الی قسمين «نحن والاخرون» ليعملوا علی زرع الخوف لدی شعوبهم تجاه الاخرين عبر رسم صورة مخيفة عنهم، وبطبيعة الحال لا يختص هذا الامر باميركا فقط.

وقال فرهادي، هنالك بعض المتطرفين في جانبي المحيط يسعون منذ اعوام طويلة لرسم صورة مخيفة وغير حقيقية، كل عن شعب البلد الاخر، للعمل علی اثارة الخلافات انطلاقا من التباينات بين الشعوب والثقافات، واطلاق العداوات من الخلافات، ورزع الخوف من العداوات.

واعتبر فرهادي خوف الناس اداة مهمة لتبرير التطرف من قبل حملة الافكار المغلقة، واضاف، لكنني رغم كل ذلك اعتقد بان اوجه التشابه بين البشر علی الكرة الارضية في الدول والثقافات والاديان المختلفة اوسع بكثير من التباينات، مردفا القول، انني اعتقد بان الكثير من العنف السائد اليوم بين الشعوب ينبغي البحث عنه في الاهانات المتبادلة بالامس وان توجيه الاهانات الی الشعوب اليوم يشكل بالتاكيد بذور العنف في الغد.

واعتبر ان اهانة الشعوب الاخرى بذريعة الحفاظ على امن الشعب في بلد ما، ليست ظاهرة جديدة في العالم وهي تحمل معها في طياتها ارضية خلق الشقاق والعداء في المستقبل، وقال، انني اعبّر هنا عن استنكاري للظروف غير العادلة المفروضة بحظر السفر القانوني من قبل بعض مواطني بلادي وكذلك رعايا 6 دول اخرى الى الولايات المتحدة وآمل بان لا تؤدي هذه الظروف الی توسيع الفجوة بين الشعوب.