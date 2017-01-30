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|رقم الخبر: 186106
|تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017
|الوقت: 15:04
|الاقسام: رياضة
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وسط دعم حكومي ومباركة عربية واسيوية ودولية
26 دولة تشارك في نصف ماراثون بغداد الدولي
أعلنت 26 دولة رسميا مشاركتها في النسخة الثانية لنصف ماراثون بغداد الدولي الذي سيقام في الرابع من فبراير/ شباط المقبل وسط دعم حكومي ومباركة عربية واسيوية ودولية.
وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى الدكتور طالب فيصل في تصريحات خاصة: "النسخة الثانية من المهرجان ستشهد مشاركة واسعة من الدول وأن موافقات 26 دولة وصلت حتى الان إلى إدارة الاتحاد".
وأشار إلى أن الدول التي ابدت موافقتها هي كينيا والمانيا والبحرين وايران واوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وافغانستان وسوريا ولبنان والاردن واليمن ومصر وتونس والمغرب ومنغوليا وارتيريا والصومال والهند والجزائر وسيريلانكا وسلطنة عمان واثيوبيا واوغندا وتركيا وتنزانيا بالاضافة إلى العراق.
وأضاف فيصل: "التحضيرات تجري على قدم وساق من اجل انجاح المهرجان واظهار الوجه الحضاري للعراق وبعث رسالة الى جميع الدول والمؤسسات الدولية مفادها ان العراق بلد سلام ومحبة ويتمتع بنسبة كبيرة من الامان والاستقرار".
ولفت إلى أن المهرجان سيقام برعاية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ويشارك فيه عدد من نجوم كرة القدم في مقدمتهم اللاعب يونس محمود فضلا عن لاعبي الاكاديميات والمدارس الرياضية.
وتابع "الاتحادان الاسيوي والدولي باركا للعراق اقامة المهرجان وقد كلفني الاتحاد الاسيوي بالاشرف عليه كوني اشغل موقع النائب الاول وايضا سيرسل الاتحاد الدولي مندوبًا الأيام المقبلة".
يذكر أن النسخة الأولى من نصف مارثون بغداد شارك فيه ٧ دول، ويقام السباق على مدى يوم واحد ويتكون من ركضة جماهيرية لمسافة 3 كم واخرى للابطال من الدول الاخرى والعراق لمسافة ٢١ كم ، ويحصل الفائزون في السباق على جوائز مالية كبيرة.
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