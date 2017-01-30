أعلنت 26 دولة رسميا مشاركتها في النسخة الثانية لنصف ماراثون بغداد الدولي الذي سيقام في الرابع من فبراير/ ‏شباط المقبل وسط دعم حكومي ومباركة عربية واسيوية ودولية.‏

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى الدكتور طالب فيصل في تصريحات خاصة: "النسخة ‏الثانية من المهرجان ستشهد مشاركة واسعة من الدول وأن موافقات 26 دولة وصلت حتى ‏الان إلى إدارة الاتحاد".

وأشار إلى أن الدول التي ابدت موافقتها هي كينيا والمانيا والبحرين ‏وايران واوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وافغانستان وسوريا ولبنان والاردن واليمن ‏ومصر وتونس والمغرب ومنغوليا وارتيريا والصومال والهند والجزائر وسيريلانكا وسلطنة ‏عمان واثيوبيا واوغندا وتركيا وتنزانيا بالاضافة إلى العراق.‏

وأضاف فيصل: "التحضيرات تجري على قدم وساق من اجل انجاح المهرجان واظهار ‏الوجه الحضاري للعراق وبعث رسالة الى جميع الدول والمؤسسات الدولية مفادها ان العراق ‏بلد سلام ومحبة ويتمتع بنسبة كبيرة من الامان والاستقرار".

ولفت إلى أن المهرجان سيقام ‏برعاية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ويشارك فيه عدد من نجوم كرة القدم في مقدمتهم اللاعب يونس محمود فضلا عن لاعبي ‏الاكاديميات والمدارس الرياضية.‏

وتابع "الاتحادان الاسيوي والدولي باركا للعراق اقامة ‏المهرجان وقد كلفني الاتحاد الاسيوي بالاشرف عليه كوني اشغل موقع النائب الاول وايضا ‏سيرسل الاتحاد الدولي مندوبًا الأيام المقبلة".‏

يذكر أن النسخة الأولى من نصف مارثون بغداد شارك فيه ٧ دول، ويقام السباق على مدى يوم ‏واحد ويتكون من ركضة جماهيرية لمسافة 3 كم واخرى للابطال من الدول الاخرى والعراق ‏لمسافة ٢١ كم ، ويحصل الفائزون في السباق على جوائز مالية كبيرة.