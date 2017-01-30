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رقم الخبر: 186105 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 15:03 الاقسام: ثقافة وفن  
توزیع 5 آلاف مصحف علی ضيوف مشروع «مشهد عاصمة الثقافة الإسلامیة»
بخط الأستاذ «نيريزي»

توزیع 5 آلاف مصحف علی ضيوف مشروع «مشهد عاصمة الثقافة الإسلامیة»

أعلن المدیر التنفیذی لمرکز نشر وطباعة المصحف الشریف في ایران عن توزیع المرکز لـ5 آلاف مصحف بخطّ الخطاط الإیراني الشهير المرحوم «الأستاذ أحمد نیریزي» (القرن الحادي عشر للهجرة) علی ضيوف مشروع «مشهد؛ عاصمة الثقافة الإسلامیة لعام 2017 للميلاد».

أعلن عن ذلك، المدیر التنفیذي لمرکز نشر وطباعة المصحف الشریف في ایران، «محمد بابایي»، مبيناً أن المركز يبادر أيضاً بطباعة مجموعة بأربعة مجلدات تضمّ المصحف الشریف، ونهج البلاغة، والصحیفة السجادیة، ومفاتیح الجنان.

وأشار الى أن المركز سيقوم أيضاً بتوزیع 5 آلاف مصحف علی ضيوف «مشهد؛ عاصمة الثقافة الإسلامیة لعام 2017 للميلاد» مبیناً أن خط الخطاط الايراني الراحل الأستا أحمد نیریزی یتمتع بسهولة وسلاسة، وقد استخدم الأستاذ نیریزي أسلوب تقلیل علائم التعریب علی الطریقة الإیرانیة.

وأکد بابایي أن مصحف الأستاذ نیریزي قد أزیح الستار عنه خلال حفل إفتتاح مشروع مشهد عاصمة الثقافة الإسلامیة لعام 2017 وقد تم توزیع نسخ من هذا المصحف بين الضيوف المشاركين في حفل افتتاح المشروع وسوف یتم توزیع البعض الآخر طوال العام وخلال استضافة مشهد للمشروع.

وأعلن المدیر التنفیذي لمرکز نشر وطباعة المصحف الشریف في ایران، «محمد بابایي» عن إعداد المرکز لمجموعة بأربعة مجلدات تضم المصحف الشریف، ونهج البلاغة، والصحیفة السجادیة ومفاتیح الجنان، وستعرض حتی نهایة العام الإیراني الجاري(20 مارس 2017 للميلاد).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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