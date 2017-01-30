أعلن الملحق الثقافي الايراني في تركمانستان محمد جواد ابوالقاسمي عن اقامة اسبوع ومعرض ثقافي ايراني في العاصمة التركمانية عشق آباد اعتبارا من 6 الى 8 شباط / فبراير المقبل.

وقال ابوالقاسمي: ان هذا الاسبوع الثقافي سيقام بحضور فرقتين فنيتين وثقافيتين من محافظتي فارس واذربايجان الشرقية.

واضاف، ان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران ابوذر ابراهيمي تركمان سيحضر في مراسم افتتاح هذه المراسم في عشق آباد كما سيحضر عن الجانب التركماني وزير الثقافة في هذا البلد وعدد من المسؤولين الرسميين والمحليين والدبلوماسيين المعتمدين في تركمانستان.

وتابع: انه سيتم افتتاح المعرض الثقافي والفني الايراني بالتزامن مع الاسبوع الثقافي وذلك في 7 شباط / فبراير في اكاديمية الفنون التشكيلية التركمانية في عشق اباد.

ولفت الى ان الاسبوع والمعرض الثقافي والفني الايراني سيتضمن برامج عزف الموسيقى التقليدية ومعرض الصناعات اليدوية ومعرض الكتاب واللواحات الفنية والصور ورسوم المينياتور ومهرجان المأكولات الايرانية واقامة مراسم ادبية وبرامج خاصة بالاطفال ومعرض للافلام السينمائية الايرانية في صالات ودور السينما في عشق آباد وعقد لقاءات وطاولات مشتركة بين المسؤولين الثقافيين من كلا البلدين.