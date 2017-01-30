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رقم الخبر: 186103 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: ثقافة وفن  
5 شباط.. انطلاق مؤتمر ومعرض «الفكر الراقي» الدولي في طهران

5 شباط.. انطلاق مؤتمر ومعرض «الفكر الراقي» الدولي في طهران

تنطلق الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض «الفكر الراقي» الدولي لنشر فكر الولاية يوم 5 شباط في العاصمة طهران بالتزامن مع الاحتفال بأيام عشرة الفجر المبارکة في ذکرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران.

إن أمانة مؤتمر ومعرض الدولي «الفكر الراقي» أعلنت انطلاق دورتها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بأيام عشرة الفجرة في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، بمشاركة دولية مابين 5-9 شباط.

ويتناول مؤتمر الفكر الراقي نشر وتوضيح نظام فكر الولاية بحضور العديد من المفكرين من ايران والعالم، حيث ستعرض المؤلفات والآثار المرتبطة في هذا المجال.

الجدير بالذكر إن المؤتمر سيقام في صالة «غدير» في مركز التربية الفكرية في العاصمة طهران.

   

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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