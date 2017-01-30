أعلن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بالمثل على الاجراء التنفيذي الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب بوقف منح تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" حول رد فعل ايران تجاه الاجراء التنفيذي للرئيس الاميركي بوقف منح تأشيرات الدخول لمواطني 7 دول منها ايران، قال جهانغيري، ان الرد الرسمي للحكومة الايرانية هو ما اعلنته وزارة الخارجية، وفي الحقيقة سنبادر بالتأكيد للرد بالمثل بشأن اصدار تأشيرات الدخول للرعايا الاميركيين الذين يريدون المجيء الى ايران.

واضاف النائب الاول للرئيس الايراني، اننا سنحمي مواطنينا في كل انحاء العالم بجميع الوسائل المتوفرة لدينا.

واكد جهانغيري بالقول، سنتخذ الموقف اللازم بالتأكيد في المحافل الدولية ضد هذا العمل غير القانوني واللاانساني والمناهض لحقوق الانسان.

وتابع قائلا، سنسعى لنطرح في المحافل الدولية مرة اخرى هذه الممارسات التي تعتمدها الحكومة الاميركية حول حقوق الانسان ليطلع العالم عليها جيدا ويعرف اي نظام يواجهون.

وقال، ان الشعب الايراني هو الشعب الاكثر حضارة وتاريخا وكان له الدور المؤثر والفاعل في الحضارة العالمية، ولا يمكن اتهامه يدعم الارهاب لانه هو نفسه ضحية الارهاب ولقد تكبد اكبر الاضرار من الارهابيين بعد الثورة.

واشار الى ان ايران كافحت الارهابيين المدعومين من قبل اميركا ودول في المنطقة والذين زعزعوا أمن شعوب العراق وسوريا واليمن وليبيا، مؤكدا القول بأننا سنواصل بالتأكيد مكافحة الارهابيين وسندافع عن حقوق الشعب الايراني بكل حزم في كل مكان من العالم.