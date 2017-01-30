المؤرخ الإيراني الشهير ضياء توانا يؤكد على أن سوق قيصرية في مدينة لارستان يضرب بتأريخه في العصر الإسلامي الأول حيث شيد على شكل ممرين متقاطعين،

والمختص بتأريخ إيران المؤرخ الغربي آرثر بوب بأن القبب التي تعلو هذا السوق فريدة من نوعها وهي أفضل نمط من هذا القبيل في إيران بأسرها حيث تمكن المعماريون آنذاك من تشييدها على قواعد مربعة.

الجدران الداخلية للسوق مشيدة من الأحجار الجبلية الصلدة وفيه أربعة ممرات رئيسية في نواحيه الأربعة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بحيث يمكن اعتبارها أربعة أسواق مترابطة مع بعضها، وطبقاً للكتابات المنقوشة في أحد الألواح الحجرية تحت القبة الرئيسية فقد تم ترميم هذا السوق في عهد الملك عباس الصفوي الأمر الذي أوقع بعض المؤرخين في خطأ ظناً منهم أنه شيد من الأساس في عهد هذا الملك، ولكن الآثار الموجودة تدل على أن عمره يتجاوز 1300 عام.

ومن أبرز ميزات هذا السوق وجود متاجر مختلفة للنحاسين وبائعي القمح والدقيق وعمارته مبنية باستحكام مما جعله مقاوماً للهزات الأرضية، وفي مختلف نواحيه هناك مبان أثرية ومن جملتها المسجد الجامع الذي كان كنيسة في العهود السالفة وحمام قديم ونزلان لاستراحة القوافل التجارية والعديد من الأروقة التجارية.