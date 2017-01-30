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رقم الخبر: 186099 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:16 الاقسام: رياضة  
الوفد الايراني يحصد 3 ذهبيات وبرونزية
بطولة المصارعة الرومانية في فرنسا

الوفد الايراني يحصد 3 ذهبيات وبرونزية

حصد الوفد الايراني المشارك في بطولة المصارعة الرومانية بفرنسا على 3 ذهبيات وبرونزية واحدة.

وكان الوفد الايراني المتكون من خمسة مصارعين قد حصد ذهبيات الاوزان (59 – 80 – 130) كغم.

فقد تغلب محسن حاجي بور في المباراة النهائية على خصمه من كازاخستان بنتيجة 8 – صفر وخطف الذهبية، فيما كان المصارع الثاني رامين طاهري يواجه مصارعاً من المجر في المباراة النهائية وهزمه 3 – 1.

وكانت الذهبية الثالثة لايران من نصيب امير قاسمي وفي وزن 130 كغم حيث تغلب في النهائي على مصارع من النرويج 9 - صفر، والميدالية البرونزية كانت من نصيب علي اكبر حيدري في وزن 98 كغم .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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