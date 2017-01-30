وردت خمس لاعبات في المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ضمن قائمة لأفضل لاعبات الكرة الطائرة في آسيا الوسطى.

يذكر إن التصفيات المؤهلة لنساء العالم في منطقة آسيا الوسطى والتي إنطلقت يوم الجمعة الماضي في مدينة مالا عاصمة المالديف أختتمت الاحد بتصدر إيران للتصفيات.

وفي ختام هذه التصفيات تم اختيار أفضل اللاعبات في منطقة آسيا الوسطى من قبل اللجنة الفنية التابعة للتصفيات وكان من بين اللاعبات التي تم اختيارهن خمس لاعبات إيرانيات.

هذا وتأهلت الى الان عشرة منتخبات الى المرحلة الثانية من التصفيات، وهي بالاضافة الى إيران كل من الصين وكازاخستان واستراليا وكوريا الجنوبية وتايلند وفيتنام وكوريا الشمالية وتايوان والتانغو.

ومن الجدير بالذكر ان المنتخب الايراني بالطائرة للسيدات قد تغلب على المنتخب المالديفي مستضيف التصفيات بثلاثة اشواط للاشيء، كانت نتائجها كالتالي: (25 – 4 ، 25 – 12 ، 25 – 15).