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رقم الخبر: 186097 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
بطلة إيرانية تفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه
الفريق الإيراني يفوز بذهبيتين وبرونزيتين ..

بطلة إيرانية تفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

فازت بطلة الكاراتية الإيرانية طراوت خاكسار بالميدالية الذهبية للوزن 55 كيلوغراما وذلك في دوري باريس العالمي للكاراتيه.

وإنطلقت منافسات الدوي العالمي للكاراتيه في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي بمشاركة 78 بلدا حول العالم.

وقد تمكنت البطلة الإيرانية طراوت خاكسار من تحقيق 6 إنتصارات على منافساتها في الوزن 55 كيلوغراما قبل وصولها إلى النهائي حيث نازلت في النهائي يوم الأحد منافستها الإسكتلندية 'اميل كانل' وتمكنت من التغلب عليها والفوز بذهبية هذا الوزن.

من جهة أخرى فاز الفريق الإيراني للكاراتيه بذهبيتين وبرونزيتين في ختام منافساته في الدوري العالمي للكاراتيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت المرحلة الأولى من منافسات الدوري العالمي إنطلقت الجمعة الماضية في باريس بمشاركة ألف و200 لاعب كاراتيه وأختتمت فعالياتها عصر الأحد.

وقد فاز كل من طراوت خاكسار وسجاد كنج زادة بالميدالية الذهبية بينما فاز كل من ذبيح الله بورشيب وسامان وحيدي بالميدالية البرونزية.

يذكر إن فوز إيران بميداليات الدوري العالمي للكاراتية سيؤهلها للمشاركة في أولمبياد 2020.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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