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رقم الخبر: 186096 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: دوليات  
مليون بريطاني يوقعون على عريضة تهدف لمنع زيارة ترامب
احتجاجا على سياسات الرئيس الامريكي العنصرية

مليون بريطاني يوقعون على عريضة تهدف لمنع زيارة ترامب

وقع نحو مليون شخص على عريضة على موقع الحكومة البريطانية تدعو لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا.

أن العريضة اجتذبت توقيع نحو مليون شخص وذلك بهدف منع دونالد ترامب من القيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة".
ويتعين أن تتم مناقشة العرائض التي تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع في البرلمان.
وتقول العريضة إن "كراهية النساء والابتذال الموثقين جيدا لدونالد ترامب يجعلانه غير مؤهل لأن تستقبله الملكة ".
والتقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ترامب في واشنطن أمس الأول الجمعة، في أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي.
وقبل ترامب دعوة نقلتها ماي من ملكة بريطانيا للقيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.
وتعرض الرئيس الأمريكي للانتقاد بشدة في بريطانيا بسبب الحظر الذي فرضه على منع دخول اللاجئين السوريين للولايات المتحدة والحملة ضد المسافرين من سبعة بلدان مسلمة.
وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين عبر موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ إن ماي "ستكون قد خذلت الشعب البريطاني إذا لم تؤجل زيارة ترامب الرسمية وتدين إجراءاته بأوضح العبارات".
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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