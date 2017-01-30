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رقم الخبر: 186095 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يستغل تعثر منافسيه بثلاثية في سوسيداد

ريال مدريد يستغل تعثر منافسيه بثلاثية في سوسيداد

ابتعد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه مساء الأحد على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 3-0 على ملعب ملعب سانيتاجو برنابيو في الجولة الـ20 من المسابقة.

وأحرز ماتيو كوفاسيتش وكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا أهداف ريال مدريد في الدقائق 38، و51، و82 على الترتيب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن برشلونة وإشبيلية صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة يمكنه توسيع الفارق بها.

واستغل الميرنجي بذلك تعثر منافسيه في وقت سابق من الاحد إذ فشل البارسا في الفوز على ريال بيتيس، واكتفى بالتعادل 1-1، بينما خسر الفريق الأندلسي على يد إسبانيول بنتيجة 1-3.

وفاز اتلتيك بيلباو على خيخون بهدفين لهدف.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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