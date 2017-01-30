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رقم الخبر: 186094 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:19 الاقسام: رياضة  
ايران تحقق فوزاً في اول مباراة لها ببطولة غرب آسيا للسلة
لبنان يفوز على العراق والاردن يهزم سوريا

ايران تحقق فوزاً في اول مباراة لها ببطولة غرب آسيا للسلة

حقق المنتخب الإيراني "حامل اللقب" فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 114-65.

وأنهى المنتخب الإيراني الربع الأول متقدما بنتيجة 22-9، وفي الثاني تحسن أداء المنتخب الفلسطيني وخرج خاسرا 24-27، لكن الفارق اتسع في الربعين الثالث والرابع.

وفي مباراة ثانية سجل المنتخب الأردني فوزا مهما على نظيره السوري بنتيحة 78-70 في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد على صالة نادي شباب الفحيص في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة السلة.

وأنهى المنتخب السوري الربع الأول بتقدمه بنتيجة 15-9، لكن المنتخب الأردني سرعان ما تقدم مع نهاية الربع الثاني، وعاد الجانب السوري وتقدم في الربع الثالث، قبل أن ينجح المنتخب الأردني في حسم اللقاء في الربع الأخير.

وفي مباراة ثالثة استهل منتخب لبنان لكرة السلة مبارياته في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان حتى الخميس المقبل، بفوز كاسح على نظيره العراقي بنتيجة (86-46) الأحد.

وأشرك مدرب منتخب الأرز جو مجاعص جميع لاعبيه، وسيطر الفريق على خصمه العراقي منذ بداية اللقاء.

وفشل لاعبو المنتخب العراقي، الذين أنهوا معسكرا تدريبيا دام 18 يوما تحضيرا للبطولة، في مجاراة لاعبي المنتخب اللبناني، حيث تميز لاعبو وطن الأرز وابدعوا في مهاراتهم السلوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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