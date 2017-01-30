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رقم الخبر: 186093 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
فرنسا تقهر النرويج وتتوج بلقب مونديال اليد
للمرة السادسة والثانية على التوالي

فرنسا تقهر النرويج وتتوج بلقب مونديال اليد

توج المنتخب الفرنسي لكرة اليد رحلته الرائعة في بطولة العالم الخامسة والعشرين بإحراز لقبه العالمي السادس اثر تغلبه على المنتخب النرويجي 33 / 26 الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

ورغم تقدم المنتخب النرويجي على أصحاب الأرض معظم فترات الشوط الأول، أنهى المنتخب الفرنسي هذا الشوط متقدما 18 / 17.

وفي الشوط الثاني لقن المنتخب الفرنسي منافسه درسا قاسيا ووسع الفارق تدريجيا حتى حسم اللقاء لصالحه 33 / 26 وأحرز لقبه السادس في بطولات العالم كما أنها المرة الثانية التي يتوج فيها باللقب على أرضه.

وكان المنتخب الفرنسي أحرز اللقب على أرضه أيضا في 2001 بخلاف فوزه باللقب في أعوام 1995 و2009 و2011 و2015 .

ونجح المنتخب الفرنسي في تعويض إخفاقه في كل من بطولتي كأس الأمم الأوروبية 2016 ببولندا والتي احتل فيها المركز الخامس ودورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو) التي حل فيها ثانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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