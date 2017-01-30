أثار القرار الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة ردة فعل لكابتن المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم ولاعب خط الوسط مايكل برادلي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وقع يوم الجمعة الماضي على قرار يهدف حسب ما تم الإعلان عنه لحماية أمريكا من الهجمات الإرهابية، حيث علق بموجبه دخول اللاجئين إلى أمريكا لمدة أربعة أشهر، كما منع مؤقتاً زيارة مواطني سبعة دول ذات أغلبية إسلامية من بينها إيران لأمريكا.

وعلق كابتن المنتخب الأمريكي مايكل برادلي البالغ من العمر 29 عاماً على قرار ترامب في حسابه على شبكة التواصل الإجتماعي "إنستغرام" قائلا: أشعر بالخجل والانزعاج حيال قرار ترامب "منع دخول المسلمين".

وختم كابتن المنتخب الأمريكي رسالته قائلاً: عندما إنتخب ترامب رئيساً لأمريكا، جل ما تمنيته هو أرى ترامباً مختلفاً عن ذاك الذي شاهدته خلال الحملة الإنتخابية. كنت أتمنى أن ارى ترامب كقائد لبلادنا أن يستبدل الألفاظ الدخيلة التي كان يطلقها، ضد المرأة والأنانية بـ"التواضع والخطوات المدروسة"، لكن على ما يبدو أنني كنت مخطئاً.

وإستطرد برادلي قائلا: إن منع دخول المسلمين إلى أمريكا لهو آخر النماذج الصادرة عن شخص لا يستطيع إقامة علاقة بينه وبين الشعب ويبتعد كثيراً عن الطريق الأمثل لتقدم وتطور أمريكا.