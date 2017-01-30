ان الرئيس الايراني حسن روحاني واعضاء الحكومة زاروا صباح اليوم المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) بمناسبة احتفالات عشرة الفجر (الأيام العشرة من عودة الإمام الخميني من منفاه إلى أرض الوطن ــ إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية) مجددين العهد والميثاق مع الاهداف و المبادئ السامية لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران وشهداء الثورة الاسلامية وشهداء مرحلة الدفاع المقدس.

وبدأ الرئيس روحاني وأعضاء حكومته زيارتهم للمرقد الطاهر بتقديم أكاليل الورود وقراءة الفاتحة للمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك لآية الله هاشمي رفسنجاني الراحل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ورافق رئيس الجمهورية، حفيد الامام الراحل وسادن مرقد الامام الخميني (رض) حجة الاسلام حسن الخميني وذلك في جنة الزهراء (س) جنوبي العاصمة طهران.