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|رقم الخبر: 186089
|تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017
|الوقت: 13:43
|الاقسام: محليات
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وزير الدفاع الارميني يزور طهران مساء اليوم
يصل وزير الدفاع الارميني فيكن سركيسيان الى طهران مساء يوم الاثنين على رأس وفد عسكري رفيع من بلاده.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان حيث سيجري الوفد الارميني محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والامنيين الايرانيين حول الشؤون الثنائية والاقليمية والدولية.
وستنطلق محادثات وزيري دفاع البلدين يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع الايرانية عقب الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمي للضيف الارميني الزائر.
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