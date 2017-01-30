  • الإثنين ٢ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186089 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 13:43 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الارميني يزور طهران مساء اليوم

وزير الدفاع الارميني يزور طهران مساء اليوم

يصل وزير الدفاع الارميني فيكن سركيسيان الى طهران مساء يوم الاثنين على رأس وفد عسكري رفيع من بلاده.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان حيث سيجري الوفد الارميني محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والامنيين الايرانيين حول الشؤون الثنائية والاقليمية والدولية.
وستنطلق محادثات وزيري دفاع البلدين يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع الايرانية عقب الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمي للضيف الارميني الزائر.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1653 sec