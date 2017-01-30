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رقم الخبر: 186088 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 13:41 الاقسام: رياضة  
الخارجية تتخذ قرارا حول مشاركة أو عدم مشاركة فریق المصارعة الأمريكي في بطولة كأس العالم

الخارجية تتخذ قرارا حول مشاركة أو عدم مشاركة فریق المصارعة الأمريكي في بطولة كأس العالم

أعلنت وزارة الخارجية في بيان اصدرته بأنه تتخذ قرارا بشأن مشاركة أو عدم مشاركة فريق أمريكي للمصارعة في إيران.

وتابع البيان بأنه في ظل انتشار بعض التكهنات والانباء حول كيفية تنظيم مسابقات كأس العالم للمصارعة التي ستقام يومي 16 و17 فبراير/شباط القادم في مدينة كرمانشاه غربي ايران نعلن بأن لجنة خاصة تدرس الموضوع نظرا إلي ضرورة الحفاظ علي حقوق الرعايا الإيرانيين والقرار الامريكي الأخير حيالهم.

وقد أعلنت وزارة الخارجية علي لسان المتحدث باسمها بهرام قاسمي أنها إستدعت امس الأحد سفير سويسرا لدي طهران باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية في إيران وأبلغته إحتجاج الجمهورية الإسلامية علي القرار الأمريكي الأخير ضدها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ايسنا
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