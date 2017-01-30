بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين رجال الاطفاء الذين استشهدوا اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في اخماد حريق برج بلاسكو التجاري الذي انهار قبل 12 يوماً.

وبدأت مراسم التشييع في مصلى طهران بحضور عدد كبير من المسؤولين وحشود غفيرة من اهالي العاصمة طهران.

وتوافد ابناء الشعب الايراني الى مصلى طهران مكان تشييع هؤلاء الشهداء الذين برهنوا ان الايراني المؤمن يجسد عزيمته الراسخة وشجاعته الفريدة عند مواجهته للاخطار اثناء اداء الواجب ويقدم حياته في سبيل الله بلا هوادة.

وأقام آية الله امامي كاشاني صلاة الميت على جثامين رجال الاطفاء في مصلى طهران وبحضور آلاف المودعين لهؤلاء الشهداء الذين خلدوا من جديد ذكرى تضحيات الدفاع المقدس.

وإنهار برج "بلاسكو" الذي يعتبر من المباني التجارية الشهيرة في وسط العاصمة الايرانية طهران بعد حريق ضخم شب فيه يوم 18 يناير الجاري ما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

يشار الى ان قائد الثورة وجّه برقية امس الاحد اشاد فيها بتضحيات هؤلاء الابطال ووصفهم بالاسوة والنموذج الذي يحتذى به.