اعرب قائد الثورة الاسلامية في رسالة تكريمه للتضحيات الجسام والمظلومة التي ابداها رجال الاطفاء المؤمنون والمخلصون في حادث مبني بلاسكو مؤكدا ان هؤلاء الشهداء احيوا مرة اخري ذكريات تضحيات فترة الدفاع المقدس واظهروا ان الايرانيين المؤمنين يجسدون عزيمة راسخة وشجاعة يضرب بها المثل في تادية الواجب في الظروف المحفوفة بالمخاطر ويبذلون مهجهم في سبيل الله.

وقال قائد الثورة سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في رسالته التي صدرت الأحد: اليوم وبعد الليالي والايام المريرة المحفوفة بالقلق والبحث، يحين الدور لتسجيل وتكريم التضحيات الجسام والمظلومة لرجال الاطفاء المؤمنين والشجعان من ابناء الشعب الايراني وان يتعرف الجميع على الرجال الذين يجب اعتبارهم حقا ابطال يتحلون بالاخلاص وان يحتفظوا بدرسهم في ذاكرتهم.

واضاف سماحته ان هؤلاء الابطال الشهام الذين اقتحموا بشهامة وبسالة مذهلة النار والانقاض من اجل انقاذ ارواح وممتلكات مواطنيهم وعرضوا ارواحهم للخطر وضحوا بمهجهم. لقد احيا هؤلاء مرة اخرى ذكريات بطولات فترة الدفاع المقدس واظهروا بان الايرانيين المؤمنين يجسدون عزيمة راسخة وشجاعة يضرب بها المثل في تأدية الواجب في الظروف المحفوفة بالمخاطر ويبذلون مهجهم في سبيل الله.

واكد سماحة القائد ان الاسر الثكلى وجميع ابناء الشعب الايراني يجب ان يعتزوا ويفتخروا بهذه العزيمة والشهامة النابعة من الايمان وان يأتي اصحاب الرأي على ذكر هذه الظاهرة في تحليلاتهم وحساباتهم حول ايران والايراني المؤمن. ان هذا الحادث هو محزن من جهة ويبعث على الفخر من جهة اخرى. ان هؤلاء هم شهداء اسداء الخدمة العصيبة وتأدية الواجب المحفوف بالمخاطر ولن ينسوا ابدا بإذن الله.

وقال القائد: اني اشاطر اسر وذوي هؤلاء الاعزاء وباقي المتوفين في حادث بلاسكو، حزنهم واسال الباري عز وجل بالرحمة الالهية لهم وبالصبر والاجر لذويهم.

كما اعرب سماحته عن شكره للاجهزة والاشخاص الذين بذلوا في هذه الليالي والايام المريرة العشرة قصارى همتهم وجهدهم وطاقاتهم لانقاذ ارواح رجال الاطفاء والمحاصرين وانجزوا في ظل التعاون والحميمية، عملا ضخما، سائلا الله تعالى بالاجر الالهي لهم.





