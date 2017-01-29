قال مسؤول في القوات المسلحة الصومالية: إن قيادة الجيش في إقليم جدو جنوب غرب الصومال تخطط لشن المزيد من الهجمات على قواعد لحركة الشباب المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة وبخاصة في منطقة "كولبيو".

وقال القائد فارح محمد تربع: إن الحركة لا تزال نشطة في بعض المناطق الواقعة في جنوب البلاد. لافتا إلى أن مسلحيها ينطلقون من قواعد عسكرية في تلك المناطق لمهاجمة القوات الحكومية وبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال.

تأتي هذه التصريحات عقب يوم من مقتل نحو عشرة جنود كينيين وإصابة 15 آخرين في هجوم جديد لميليشيات الشباب على قاعدتهم في "كولبيو" وفق ما أفاد بيان وزارة الدفاع الكينية.