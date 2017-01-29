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رقم الخبر: 186084 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 20:19 الاقسام: عربيات  
رئيس الحكومة الجزائرية يعقد جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الحكومة الجزائرية يعقد جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

عقد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال الأحد، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عشية انعقاد الدورة الـ28 لقمة الإتحاد الإفريقي المقررة غداً الإثنين.

وأعرب جوتيريش- عقب اللقاء- عن ارتياحه "للتعاون المهم" القائم بين الجزائر ومنظمته في مختلف المجالات على غرار التغيرات المناخية والتنمية والسلم والأمن.

وحضر جلسة المباحثات وزيرا الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة والشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كلف رئيس الحكومة عبد المالك سلال لتمثيله في أعمال القمة الـ28 لرؤساء الدول والحكومات المزمع انعقادها بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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