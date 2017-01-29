رئيس الحكومة الجزائرية يعقد جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة عقد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال الأحد، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عشية انعقاد الدورة الـ28 لقمة الإتحاد الإفريقي المقررة غداً الإثنين.