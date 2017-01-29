الإفراج عن أحد كبار قيادات الجيش الليبي بالنظام السابق ذكرت صحيفة "الوسط" الليبية أن محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات، قررت الإفراج عن الفريق عبد الرحمن علي إبراهيم الصيد، أحد كبار قيادات الجيش في النظام السابق، من سجن الهضبة بطرابلس، وبرأت المحكمة "الصيد" من تهمة حيازة سلاح وتهديد، في القضية 2014/334، جنايات مركز باب بن غشير.