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|رقم الخبر: 186083
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 20:14
|الاقسام: عربيات
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الإفراج عن أحد كبار قيادات الجيش الليبي بالنظام السابق
ذكرت صحيفة "الوسط" الليبية أن محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات، قررت الإفراج عن الفريق عبد الرحمن علي إبراهيم الصيد، أحد كبار قيادات الجيش في النظام السابق، من سجن الهضبة بطرابلس، وبرأت المحكمة "الصيد" من تهمة حيازة سلاح وتهديد، في القضية 2014/334، جنايات مركز باب بن غشير.
ويقبع في سجن الهضبة عدد من المسؤولين الكبار في النظام السابق. ويعد آخر منصب شغله الصيد، قبل فبراير 2011، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالجيش، وتولى قبل ذلك منصب أمين عام رئاسة الأركان.
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