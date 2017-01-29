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رقم الخبر: 186082 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
قيادي بحركة النهضة التونسية ينفي إجراء تعديل وزاري للحكومة الحالية

قيادي بحركة النهضة التونسية ينفي إجراء تعديل وزاري للحكومة الحالية

نفى القيادي في حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، الأحد، وجود اتجاه لإجراء تعديل وزاري للحكومة الحالية.

وأضاف الهاروني في تصريحات إذاعية على هامش انعقاد اجتماع "مجلس شورى النهضة" أن النهضة جزء من الائتلاف الحكومي وأنه لو كان هناك أي تعديل وزاري لكانت هناك مشاورات في هذا الشأن مع رئيس الحكومة وبقية أحزاب الائتلاف الحاكم.

يشار إلى أن الحكومة التونسية الحالية برئاسة، يوسف الشاهد، تشكلت في أغسطس الماضي وضمت أسماء عن نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس وحزب المبادرة وحزب المسار الاجتماعي والجمهوري إضافة إلى اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ومحامي مقرب من حركة الشعب وتجمعيين (أعضاء في حزب التجمع المنحل) ومستقلين.

وتعتبر حكومة الشاهد أكثر حكومة متنوعة أيدلوجيا وحزبيا في تاريخ تونس فقد ضمت معظم الطيف السياسي والفكري في البلاد من ليبراليين واجتماعيين ونقابيين ويساريين ويمينيين.

 

عبد الكريم الهارونيعبد الكريم الهاروني
 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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