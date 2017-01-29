أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل القوة الوحيدة التي بإمكانها إعادة فرض النظام وإعادة لم شمل الجميع، لافتا إلى أن معركة حلب أدت إلى تعديل في توازن القوى، لصالح الحكومة السورية، وشكلت بداية مسيرة حوار وتفاوض للوصول إلى حل سياسي.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطة LCI الإخبارية الفرنسية "لأن هذا النوع من الحروب لا ينتهي بانتصار فريق على آخر، كنا أمام ليبيا ثانية هنا لولا نظام الأسد حاليا"، مشيرا إلى أن لبنان لا يمكنه أن يستقبل النازحين السوريين إلى أجل غير مسمى على أراضيه وأنه استضافهم لأسباب إنسانية وعليهم أن يعودوا إلى بلادهم".

وأكد عون أن لبنان أمام الفرصة الأخيرة لإعادة بناء دولة قوية من خلال بناء مؤسسات تعمل لخير الوطن وأبنائه.