أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة الإضراب الشامل، حدادا على روح الشهيد محمد محمود أبو خليفة (19عاماً)، والذي ارتقى خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر الأحد مع قوة صهيونية كبيرة اقتحمت المخيم وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

وبحسب ما ذكرت مصادر محلية، فإن المواجهات التي استمرت لساعات، أسفرت عن إصابة (5) شبان بينهم الشقيقان" متين" و" إسلام" ضبايا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المواجهات امتدت لبلدة "قباطية" قضاء جنين ، مضيفة أنها انتهت باعتقال الشاب يوسف أبو حلالة.

وإلى الشمال من مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "العرّوب" ، وبلدة "صوريف" ، وداهمت عددا من المنازل، ونكلت بأصحابها.

كما اقتحمت مدينة بيت لحم، وسلّمت الشاب "عيد الكامل" بلاغا لمراجعة مخابرات العدو عقب مداهمة منزل عائلته في شارع الصف.

وفي قضاء مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية "عورتا"، ونفذت حملة دهم طالت عددا من المنازل تخللتها أعمال تخريب في الممتلكات.

وفي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، اقتحمت قوات الاحتلال حي "بئر أيوب" بأعداد كبيرة، دون تسجيل اعتقالات.

من جهتها، أفادت القناة السابعة في تلفزيون العدو عن قيام جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" باعتقال فلسطينيَين من بلدة "دير أبو مشعل" قضاء مدينة رام الله؛ بزعم وقوفهما وراء إطلاق نار على مركبة "إسرائيلية" قبل أيام.

وفي قطاع غزة المحاصر، فتح جيب عسكري صهيوني صباح الاحد النار باتجاه الأراضي الزراعية عند أطراف بلدة "الفخاري" شرق مدينة خانيونس، دون الإبلاغ عن إصابات.

من جهة ثانية، بدأ جيش الاحتلال الأحد تدريبات موسعة ومركزية على طول امتداد حدود القطاع؛ وفق ما ذكرت إذاعة الكيان العامة، التي لفتت إلى أن حركة نشطة للآليات العسكرية ستلاحظ، فضلاً عن سماع أصوات الانفجارات.

وستشارك في التدريبات التي ستستمر حتى يوم الخميس القادم فرق الانقاذ التابعة لما تسمى "الجبهة الداخلية".

عثرت شرطة الاحتلال الاسرائيلي عصر السبت على جثث امرأة اسرائيلية وأطفالها الثلاثة في شقة في بلدة مجدال في الجليل.

وقالت الشرطة إن طفلا رابعا تمكن من الفرار عبر نافذه في الشقة، ونجا من الموت، وقد بدأت الشرطة في التحقيق في الحادث والبحث عن القاتل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الأحد، طالبي مدرسة فلسطينيين، على مدخل إحدى المستوطنات قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة، بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن الحديث يدور عن فتى وفتاة فلسطينيين اعتقلا على مدخل مستوطنة "كارني شومرون" شرق قلقيلية، وبحوزتهما سكاكين، زاعمةً أنهما كانا بصدد تنفيذ عملية طعن.