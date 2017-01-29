أعلن الجيش المصري، السبت، عن مقتل 20 متشددا وإصابة آخرين في عمليات دهم وملاحقة للعناصر المتطرفة في وسط وشمالي سيناء على مدى 5 أيام.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "مواجهات بين قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني ومسلحين أسفرت عن مقتل 19 عنصرا مسلحا وإصابة عدد 7 آخرين خلال عمليات مداهمة في وسط سيناء".

كما أسفرت المواجهات عن مقتل أربعة ضباط ومجندين نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك.

وذكر أن قوات الجيش الثاني الميداني تمكنت في إطار مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية شمالي سيناء من نسف وتدمير ومداهمة 28 منزلا خاصية العناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة والاختباء والتأثير بالنيران على القوات، بالإضافة إلى تفتيش عدد 47 منزل للبحث عن أنفاق.

ودمرت قوات الجيش "سياريتن مفخختين و6 سيارات دفع رباعي و3 دراجات بخارية وتحفظت على 5 سيارات عربات آخرين خاصة بالعناصر المتطرفة".

من جانب آخر قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة للجنايات أصدرت، الأحد، حكما جديدا بسجن السياسي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لمدة خمس سنوات، بتهمة التحريض على محاصرة محكمة عام 2012.

وكان صدر في 2015 حكما نهائيا بسجن أبو إسماعيل، الذي سبق أن رشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، لمدة سبع سنوات بعد إدانته بتزوير أوراق رسمية.

يشار إلى أن حكم الأحد قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وألقي القبض على أبو إسماعيل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013.

وفي سياق ثان ضبطت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.

ووفقا لمصادر أمنية فقد تبين أن يوسف يحمل أقراصا مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمي مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.