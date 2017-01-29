نفذ الجيش واللجان الشعبية، صباح الأحد، عمليات نوعية ضد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف وحققوا تقدماً ميدانياً وسط سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا تعزيزات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي داخل معسكر السلان.

وأشار المصدر إلى أن أعداداً كبيرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي سقطوا بين قتيل وجريح خلال الهجوم.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان الشعبية اقتحموا تلال الجروف وما جاورها من مواقع في جبهة المقاطع بمديرية الغيل مخلفين عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جراء تعرض تجمعاتهم وتحصيناتهم شرق سداح ومواقع أخرى في وقز بمديرية المصلوب لقصف صاروخي ومدفعي.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بأن قوات أميركية شنت، الأحد، غارات جوية أعقبتها عمليات إنزال مظلي، في منطقة "قيفة" بالمحافظة، مستهدفة أحد القيادات في تنظيم "القاعدة"، تسببت في مقتل 40 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

ووفق ما تحدثت به المصادر التي كانت متواجدة في المكان بالإضافة إلى سكان محليين، فإن مقاتلات أميركية نفذت عملية إنزال جوي وهاجمت منزل القيادي في القاعدة "عبد الرؤوف الذهب"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها سماع دوي انفجارات قوية، على مدار ساعة كاملة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لدواع أمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل الذهب وشقيقه سلطان، وقيادي آخر في التنظيم يُدعى" سيف النمس الجوفي" وآخرين.

في هذه الأثناء، تحدث سكان محليون عن غارات جوية سبقت عملية الإنزال المظلي، استهدفت عدداً من المواقع التي يعتقد أن عناصر القاعدة يتحصنون فيها بالمنطقة، بينها مدرسة وسجن تابعان للقاعدة.

وبحسب المصادر أسفرت العملية العسكرية الأميركية عن مقتل 40 شخصاً أغلبهم من مسلحي القاعدة، وست نساء، وثلاثة أطفال، دون أن يتضح على الفور ما إذا سقط هؤلاء جراء القصف أو الاشتباكات التي دارت على الأرض.

وبحسب سكان، حلقت ليلة السبت، مقاتلات أميركية بشكل مكثف في أجواء مديريات السوادية وردمان ونعمان وناطع وأطراف مدينة البيضاء، استباقاً لعملية الإنزال الجوي، ولم تؤكد أو تنفي واشنطن هذه الأنباء.

في السياق أعلن الجيش الأميركي أن جندياً أميركياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن ليل السبت الأحد.

وتعتبر هذه أول عملية عسكرية أميركية في اليمن من نوعها منذ تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

من جهة اخرى تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية الأحد، من إحراق عدد من الآليات العسكرية في مواقع سعودية عسكرية بالإضافة إلى إحراق مخزن أسلحة في جيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة نت أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق مدرعتين سعوديتين في موقع الشل في جيزان بعبوتين ناسفتين.

إلى ذلك أضاف المصدر أن الجيش واللجان تمكنوا من تدمير 3 آليات عسكرية بالإضافة إلى إحراق مخزن أسلحة في عملية للجيش واللجان بموقع العريضة في عسير.

كما استهدفت القوات اليمنية دبابة وتجمع لمرتزقة الجيش السعودي بقذائف المدفعية قبالة منفذ علب.

وفي نجران قصف مدفعي على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في موقعي صله وعباسه.

هذا واستهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان والشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي خلف جبل الشبكة في منطقة ذباب بتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للمرتزقة خلف جبل الشبكة في منطقة ذباب بعدد من صواريخ الكاتيوشا وحققت إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً على موقع مرتزقة العدوان في منطقة حمير بمديرية مقبنة.

وفي غضون ذلك واصل طيران التحالف السعودي، صباح الأحد، غاراته العدوانية على عدد من المحافظات مستخدماً في بعضها قنابل عنقودية محرمة دولياً ومستهدفاً منازل المدنيين.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة العمري في ذباب بمحافظة تعز مستخدما في إحداها قنبلة عنقودية.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي، خمس غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية صرواح.