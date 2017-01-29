أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العمليات العسكرية للجيش السوري ساهمت في تهيئة الظروف لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من القرى والبلدات بمنطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت سانا نسخة منه.. إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة “أنجزت مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة”.

وأضافت القيادة العامة للجيش.. إن العمليات العسكرية تم تنفيذها في منطقة ذات تضاريس معقدة و”اتسمت بالحسمية والدقة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات وتحرير بسيمة وعين الخضرا ودير مقرن وعين الفيجة ودير قانون وكفير الزيت والحسينية وكفر العواميد وبرهليا وافرة وسوق وادي بردى وذلك بمساحة إجمالية بحدود 400 كم مربع”.

وأكدت القيادة “عزمها وتصميمها على متابعة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب وتقدر عاليا الجهود الصادقة التي بذلتها القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها “بتجديد دعوتها إلى كل من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن”.

هذا وأجبر الجيش السوري الفصائل المسلحة في بلدة عين الفيجة على الرضوخ والتسليم للأمر الواقع، أيام قليلة ويعود نبع عين الفيجة لرواية دمشق كسابق عهده بعودة مياهه إلى مجاريها.

ورفرف العلم السوري عالياً صباح الأحد فوق منشأة نبع عين الفيجة بوادي بردى بعد دخول وحدات الجيش السوري للبلدة، والذي تزامن مع انسحاب الجماعات المسلحة إلى قرية دير مقرن بعد تعنّتها ورفضها التسليم دون قتال لكنّ القبضة العسكرية المحكمة التي اتبعها الجيش السوري أجبرتهم على الخروج والتسليم.

إلى ذلك استعاد الجيش السوري وقوات المقاومة قريتي المشيرفة والشيخ في شرق محافظة حلب من تنظيم داعش الارهابي كما أفاد مصدر ميداني أمس الاحد.

واستمرارا لتقدّمه باتجاه مدينة الباب استعاد الجيش السوري وحلفائه هاتين القريتين من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

واضاف المصدر ان اشتباكات شديدة استمرت حتى صباح الأحد حيث تمكن الجيش السوري والمقاومة من تحرير هاتين القريتين من دنس عناصر داعش الذين ارغموا على الانسحاب.

واستطاع الجيش السوري وحلفائه تحرير 80 كيلومترا مربعا في شرق محافظة حلب من دنس الارهابيين خلال الاسبوع الماضي.

وطهّر الجيش السوري قرى وبلدات عديدة في شرق محافظة حلب هي «اعبد، شامر، برلهين، صوران، سرجه صغيره، سرجه كبيره، المنطار، خان حفيره، سربس، ام العمد، حسامية، تل رحال، مران، رسم العلم، الدرعية، الشيخ دن، المشيرفة، تل المشرفة، المديونة، سليمة، خربشة، عين الجحش و البريج».

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية سيطرت خلالها على الكتيبة المهجورة الثالثة في منطقة تدمر وتابعت تقدمها باتجاه تل الضبع في ريفي حمص ودمشق.

وأفاد مصدر عسكري الأحد في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش “أحكمت سيطرتها على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي بعد القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش “تتابع عملياتها في المنطقة وتطارد إرهابيي التنظيم التكفيري باتجاه مفرق جحار باتجاه الشرق”.

وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت في الـ 25 من الشهر الجاري سيطرتها على منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار التيفور بنحو 15 كم ودمرت العديد من الأوكار والآليات الثقيلة والعتاد والأسلحة لإرهابيي “داعش”.

وفي ريف دمشق الشمالي الشرقي بين المصدر أن وحدة من الجيش “قضت على مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش في رمايات دقيقة على محور تسللهم شرق مطار السين ودمرت لهم دبابة وعربة مزودة برشاش ثقيل وصادرت أسلحة كانت بحوزتهم”.

وأفاد المصدر في وقت سابق الأحد بأن وحدات الجيش “قضت على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش ودمرت لهم أسلحة وذخائر في عملياتها على نقاط تحصنهم ومحاور تحركهم على اتجاه الناصرية-القريتين في المنطقة الممتدة بين ريفي دمشق الشمالي الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي”.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة تتابع عملياتها على تجمعات التنظيم التكفيري وتطارد فلوله “متقدمة باتجاه مشارف تل الضبع الشرقي” في المنطقة ذاتها.

إلى ذلك سقط أكثر من 30 قتيلا بين صفوف تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات لوحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش “نفذت رمايات مدفعية بالتوازي مع غارات للطيران الحربي ضد مقرات وتحصينات إرهابيي تنظيم داعش في جبل الثردة ومستودعات عياش وشرق المطار ومال غرب تل بروك وحيي العرفي والجبيلية بدير الزور”.

وبين المصدر أن العمليات “أسفرت عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا وتدمير مستودع ذخيرة و3 نقاط محصنة ومنصة إطلاق صواريخ”.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق الأحد أن الطيران الحربي نفذ غارات ضد مواقع تحصن لإرهابيي تنظيم داعش وتحركاتهم في الحويقة وحويجة صكر ومستودعات عياش وحى الرشدية ومحيط كل من منطقة البانوراما والثردة والمطار.

وأشار المراسل إلى “ايقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم الإرهابي خلال الغارات وتدمير مقرات وآليات بعضها مزود برشاش ثقيل”.

في هذه الأثناء قضى سلاح الجو في الجيش العربي السوري على أكثر من 15 إرهابيا في طلعات على تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته بريف حماة الشمالي.