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رقم الخبر: 186075 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: محليات  
وكالات الطيران الأجنبية في طهران تمتنع عن بيع التذاكر لحاملي تأشيرة امريكا

وكالات الطيران الأجنبية في طهران تمتنع عن بيع التذاكر لحاملي تأشيرة امريكا

مع تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي بمنع دخول المواطنين من سبع دول، من بينها إيران، لمدة 90 يوماً، فإن الكثير من وكالات شركات الطيران الأجنبية في طهران بدأت ترفض بيع التذاكر لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة وكذلك حاملي بطاقة الإقامة الأمريكية.

وقد زار مراسل ارنا خطوط الطيران الأجنبية في طهران ومن بينها قطر إيرويز، والإمارات، والإتحاد، وبريتش إيرويز، وتركيش إيرويز، ولوفت هانزا، وقد بدا واضحاً إن قرار الرئيس الأمريكي عرض المواطنين الإيرانيين الذين يريدون السفر  إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة أو العمل لمشاكل بشأن عدم بيع التذاكر.
أحد موظفي شركة الطيران الإماراتي قال: ليس لدينا مشكلة في بيع التذاكر لحاملي التأشيرة الأمريكية لكن مسؤولية سفر الأشخاص إلى الولايات المتحدة تقع على عاتقهم.
وقال مدير شركة قطر أيرويز: إننا نبيع التذاكر لحاملي بطاقة الإقامة الأمريكية مع تعهدهم بعدم مطالبة الشركة بأي حقوق في حال تم إعادتهم من قبل السلطات الأمريكية.
وقال مدير شركة لوفت هانزا للطيران في طهران: إن الشركة ومنذ توقيع ترامب قراره بدأت تمنع حاملي بطاقة الإقامة الأمريكية وتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة من صعود طائراتها.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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