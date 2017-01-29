قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف لدى استقباله المبعوث الخاص للامم المتحدة لشؤون افغانستان، ان ايران تدعو الى الاستقرار في افغانستان، وان كافة جهودها تصب في تحقيق هذا الهدف.

وأعرب ظريف خلال لقائه (تاداميجي ياماموتو) ممثل الامين العام للأمم المتحدة لشؤون افغانستان، عن استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية وكافة المؤسسات التابعة لها في كافة القطاعات اللازمة لاستقرار الوضع في افغانستان، معلناً عن دعم ايران للحكومة والوحدة في افغانستان.

من جانبه، أعرب ياماموتو عن تقديره للأجراءات البناءه التي تقوم بها ايران تجاه افغانستان ودعمها للحكومة والوحدة الوطنية في هذا البلد، معرباً عن أسفه لأن الاوضاع الامنية في افغانستان بعد خروج القوات الاجنبية اصبحت أسوأ من السابق.





