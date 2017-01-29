بغداد/نافع الكعبي - رداً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمنع رعايا سبع دول، ومنها العراق، دخول الأراضي الأميركية، طالب البرلمان العراقي بمناقشة قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد، فيما طالبت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم فيه، في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى إخراج رعاياه من العراق قبل ان (يُخرِج الجاليات)، من جانبها دعت السفارة الأميركية في العراق الى عدم مراجعة مقرها في بغداد وقنصليتها في أربيل، بعد إعلانها عن وقف منح تأشيرات دخول للعراقيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، في وقت بدأ الطيران العراقي بتوجيه ضربات لدفاعات داعش في المحور الغربي للموصل، تمهيدا لاستعادته من يد التنظيم.

وقال عضو في البرلمان العراقي الأحد: إن نواباً عراقيين طالبوا البرلمان بمناقشة قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد، وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي، ريناس جانو: إنه تقدم بالطلب المذكور مع عدد من النواب الآخرين، وأضاف لرويترز: أنهم يريدون أن يأتي مسؤولون من وزارة الخارجية العراقية إلى البرلمان لشرح القرار الأميركي ومناقشة الأمر.

وحتى الآن امتنعت الحكومة العراقية عن التعليق على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، لتعليق دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما على الأقل.

* الحشد الشعبي يدعو الى إخراج الأميركيين المتواجدين في العراق

من جهتها، طالبت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم فيه، كما دعت الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ (كرامة العراقيين)، وذلك ردا على قرار الرئيس الامريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة.

وقال الناطق الرسمي بأسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي في بيان: إنه وبعد قرار الرئيس الامريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة الامريكية، نطالب بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم من كافة الاراضي العراقية.

وطالب الاسدي ايضاً الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الاول نيابة عن كل العالم.

* الصدر لـ (ترامب): إخرج رعاياك قبل ان تُخرِج الجاليات

كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى إخراج رعاياه من العراق قبل ان (يُخرِج الجاليات)، وذلك في رد له على قرار الاخير بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة.

وقال الصدر في تغريدة له، أن تدخل الى العراق وباقي البلدان بكامل الحرية وتمنع دخولهم الى بلدك فإن ذلك تعالٍ واستكبار.

واضاف الصدر فأخرج رعاياك قبل ان تُخرج الجاليات.

* السفارة الأميركية بالعراق تبدأ بتنفيذ قرار ترامب

من جانبها، أعلنت كل من سفارة أميركا في بغداد وقنصليتها في أربيل، مساء السبت، عن وقف منح تأشيرات دخول للعراقيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس، دونالد ترامب، ومنع بموجبه دخول مواطني سبع دول لبلاده، بينها العراق.

وجاء في بيان صدر عن السفارة والقنصلية بوقت متزامن: أنه بناء على قرار الرئاسة الأميركية الموقع الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، فإنه تم إيقاف منح تأشيرات دخول لمواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، والمنع يسري منذ تاريخ صدور القرار الرئاسي ولغاية إشعار آخر.

وأضاف البيان: إذا كنت من مواطني إحدى تلك الدول، أو من حملة جنسيتين، إحداهما تعود لتلك الدول، فلا تقم بتحديد موعد للمقابلة للحصول على التأشيرة، ولا تدفع قيمة صك التأشيرة، وإذا كنت قد حددت موعد مقابلة التأشيرة فلا تأت للمقابلة، لأننا لا نستطيع أن نجري المقابلة معك خلال المدة المشار إليها.

وأوضح أن التعليق لا يشمل عددًا من الرحلات الخاصة لأغراض حكومية رسمية.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة، بينها منع إصدار تأشيرات جديدة لمواطنين من سبع دول.

ووقع ترامب قرارا يقضي بمنع دخول المواطنين العراقيين ودول اخرى هي (ايران وسوريا والسوان وليبيا والصومال واليمن) الاراضي الامريكية لمدة 90 يوما على أقل تقدير.

* الطيران العراقي يدكّ دفاعات (داعش) في الساحل الغربي للموصل

وفيما تستعد القوات العراقية المشتركة لاقتحام الجانب الايمن من مدينة الموصل، بعد معارك دامت نحو ثلاثة اشهر اسفرت عن طرد التنظيم من ساحل المدينة الايسر وتحريره بشكل كامل، بدأ الطيران العراقي بتوجيه ضربات لدفاعات (داعش) في المحور تمهيدا لاستعادته من يد التنظيم.

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى، في تصريح صحافي: إن القطعات العسكرية في المحور الشرقي للموصل تواصل عمليات التطهير ورفع المخلّفات العسكرية، مبينا أنّها ستنتهي من هذا الملف خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنّ القطعات تجري استعداداتها الآن وتدريباتها للتحرّك نحو المحور الغربي للموصل، مبينا أنّ القادة العسكريين يواصلون اجتماعاتهم ويقدمون مقترحاتهم لوضع الخطة اللازمة للتحرّك نحو الساحل الغربي.

وأوضح المصدر أنّ الخطة لم توضع حتى الآن، لكنّ تجربة معركة الساحل الشرقي وضعت معطيات مهمّة أمام القطعات العراقية، ووفقا لهذه المعطيات سيتم وضع الخطة للتحرّك العسكري، مبينا أنّ الخطة قد تستغرق وقتا حتى الانتهاء منها.

ميدانيا، بدأ الطيران العراقي بتوجيه ضربات لدفاعات (داعش) في الساحل الأيمن للموصل، وأوضح المصدر العسكري ذاته أنّ الطيران استهدف الدفاعات المطلّة على نهر دجلة، مبينا أنّ القصف يهدف إلى إرباك صفوف التنظيم في هذا المحور، تمهيدا للتحرّك العسكري نحوه.

* طيران الجيش العراقي يفتك بـ 62 داعشياً غربي الموصل

إلى ذلك، قتل طيران الجيش العراقي 62 عنصرا من (داعش) بضربات جوية في تلعفر غربي الموصل، وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان صحافي، أنّه بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، تمكن الطيران العراقي من قتل 62 عنصرا من (داعش)، بينهم روس، كما تمكن من تدمير أربع آليات وست همرات وثلاث شاحنات تحمل صواريخ بضربات في تلعفر.

في غضون ذلك، تمكنت القوات المسلحة العراقية من قتل وإصابة خمسة عناصر من تنظيم (داعش)، وأسقطت طائرة مسيّرة شمال مدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان صحافي: إنّه تمّت في المحور الشمالي مشاهدة عدد من عناصر (داعش)، وعلى الفور تم مشاغلة الهدف بسلاح spg9، مّما أدى إلى قتل إرهابيين اثنين، وجرح 3 آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار، وتم إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للتنظيم.

* مقتل كبير قاطعي الرؤوس لدى (داعش) غربي الموصل

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر امني في نينوى، الأحد، بأن مجموعة مجهولة أقدمت على قتل ما يعرف بكبير قاطعي الرؤوس لدى (داعش) طعناً بالسكاكين غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت، أمس الاحد، على قتل احد أشهر قاطعي الروؤس في تنظيم داعش المدعو أبو سياف، مبينا أن المسلحين كمنوا لقاطع الرؤوس في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن غربي المدينة، ووجهوا له عدة طعنات بالسكاكين أردته على الفور.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه: إن أبو سياف يعد واحدا من أبرز قاطعي الرؤوس لدى التنظيم وكان يشغل منصب كبير قاطعي رؤوس التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى.

وأوضح المصدر أن أبو سياف قطع نحو 100 رأس من المخالفين للتنظيم الإرهابي، وكان يقوم برمي رؤوس وجثث مخالفي التنظيم في الحفرة المعروفة لدى أهالي نينوى بالخسفة.

* (داعش) يجبر نساء أيمن الموصل على إرتداء الزي الأفغاني وحمل السلاح

وفي السياق، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، بأن تنظيم (داعش) يقوم بإجبار النساء في الساحل الايمن من الموصل على ارتداء الزي الأفغاني وحمل السلاح.

وقال المصدر، في حديث صحافي: إن قيادات داعش الإرهابية فرضت على النساء ارتداء زي الرجال الافغاني وحمل السلاح للمشاركة في القتال ضد القوات الأمنية.

وبين المصدر أن عناصر داعش الإرهابية قامت بإعدام ثلاث نساء رمياً بالرصاص بعد رفضهن المشاركة في القتال وحمل السلاح في حي الرفاعي من الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

* استشهاد وإصابة عراقيين بانفجار عبوة جنوبي بغداد

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، باستشهاد وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة انفجرت، في منطقة الخناسة التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.

* وصول عشرات الفارين من (داعش) في الحويجة الى كركوك

في غضون ذلك، أفاد مصدر امني في كركوك، الأحد، بوصول عشرات الفارين من قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه (داعش) جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عشرات من الفارين من قضاء الحويجة غالبيتهم نساء وأطفال وكبار في السن، وصلو، الى معبر مكتب خالد جنوب غربي كركوك، مؤكدا تقديم المساعدة والماء والغذاء والدواء لبعض المرضى بينهم، حيث استقبلتهم قوات البيشمركة تمهيداً لنقلهم الى مقر لإيوائهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن كركوك تستقبل يوميا عدداً من الفارين من مناطق سيطرة التنظيم وتقوم بتدقيق أسمائهم منعاً لعدم دخول عناصر موالين لداعش.

يذكر أن نواحي الزاب والعباسي والرياض والرشاد وقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك ما زالت تحت سيطرة تنظيم (داعش)، وهي الآن أهم معاقل التنظيم ومنها يخطط لشن هجمات على عدة محافظات‏‫.





