مقتل 15 داعشيا في الفلبين قال مسؤول عسكري بارز في الفلبين يوم الأحد: إن الجنود قتلوا 15 مسلحا متشددا في أعقاب ضربات جوية وبنيران المدفعية في جنوب البلاد فضلا عن إصابة زعيمهم الذي يعتقد انه ممثل تنظيم داعش الارهابي في البلاد بجراح خطيرة.