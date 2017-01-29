  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186072 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: دوليات  
مقتل 15 داعشيا في الفلبين

مقتل 15 داعشيا في الفلبين

قال مسؤول عسكري بارز في الفلبين يوم الأحد: إن الجنود قتلوا 15 مسلحا متشددا في أعقاب ضربات جوية وبنيران المدفعية في جنوب البلاد فضلا عن إصابة زعيمهم الذي يعتقد انه ممثل تنظيم داعش الارهابي في البلاد بجراح خطيرة.

 ونقل القائد العسكري الجنرال إدواردو آنو للصحفيين عن معلومات مخابراتية واعتراض اتصالات إن ازنيلون هابيلون المعروف بأبي عبد الله وهو زعيم بجماعة أبو سياف قد يفارق الحياة متأثرا بإصابته التي تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0702 sec