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|رقم الخبر: 186072
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 19:13
|الاقسام: دوليات
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مقتل 15 داعشيا في الفلبين
قال مسؤول عسكري بارز في الفلبين يوم الأحد: إن الجنود قتلوا 15 مسلحا متشددا في أعقاب ضربات جوية وبنيران المدفعية في جنوب البلاد فضلا عن إصابة زعيمهم الذي يعتقد انه ممثل تنظيم داعش الارهابي في البلاد بجراح خطيرة.
ونقل القائد العسكري الجنرال إدواردو آنو للصحفيين عن معلومات مخابراتية واعتراض اتصالات إن ازنيلون هابيلون المعروف بأبي عبد الله وهو زعيم بجماعة أبو سياف قد يفارق الحياة متأثرا بإصابته التي تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.
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