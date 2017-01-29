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رقم الخبر: 186071 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: دوليات  
غرق قارب يقل 28 سائحا صينيا قبالة ماليزيا

غرق قارب يقل 28 سائحا صينيا قبالة ماليزيا

قال مسؤولون في ماليزيا ووسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم الأحد: إن سفن البحرية الماليزية سارعت لإنقاذ 31 شخصا بينهم 28 سائحا صينيا بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة بورنيو.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب القنصلية العامة الصينية في كوتا كينابالو أن الركاب كانوا في المياه ينتظرون المساعدة. ولم يتسن للمسؤولين الماليزيين التعليق على التقرير.

وغادر القارب "كوتا كينابالو" عاصمة ولاية "صباح" بشرق البلاد الساعة التاسعة تقريبا صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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