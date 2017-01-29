غرق قارب يقل 28 سائحا صينيا قبالة ماليزيا قال مسؤولون في ماليزيا ووسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم الأحد: إن سفن البحرية الماليزية سارعت لإنقاذ 31 شخصا بينهم 28 سائحا صينيا بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة بورنيو.