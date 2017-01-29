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رقم الخبر: 186070 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: دوليات  
الحزب الديمقراطي الاشتراكي يرشح شولتس لمواجهة ميركل

الحزب الديمقراطي الاشتراكي يرشح شولتس لمواجهة ميركل

قالت مصادر في ألمانيا يوم الأحد: إن زعماء الحزب الديمقراطي الاشتراكي صوتوا بالإجماع يوم الأحد لصالح ترشيح مارتن شولتس رئيس البرلمان الأوروبي السابق لخوض الانتخابات أمام المرشحة المحافظة المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات العامة في سبتمبر أيلول المقبل.

وقالت المصادر لرويترز: إن القرار سيتخذ صفة رسمية في مؤتمر حزبي سيعقد في 19 مارس آذار.

*وزير المالية الألماني: أخطأنا في السماح بتدفق اللاجئين لبلادنا

هذا واعترف وزير المالية الألماني "فولفجانج شويبله" يوم الأحد بأن حكومة بلاده ارتكبت خطأ عندما سمحت لمئات الآلاف من اللاجئين بدخول الأراضي الألمانية العام 2015.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن شويبله قوله: لقد حاولنا تصويب الكثير مما خرج عن سيطرتنا عام 2015.. نحن السياسيون بشر، ونرتكب الأخطاء، مضيفا أنه من الممكن أن نستخلص العبر والدروس من الأخطاء على الأقل.

جدير بالذكر أن نحو 900 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الألمانية عام 2015، قبل أن ينخفض تدفق اللاجئين، نتيجة توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية مع تركيا في هذا الشأن.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت في أوقات سابقة- بأن أزمة اللاجئين التي شهدتها بلادها العام 2015 يجب أن لا تتكرر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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