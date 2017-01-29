وجه آية الله مكارم شيرازي تحذيراً صارماً لآل خليفة في أعقاب مواقفهم من الاضطهاد المتمادي الذي يتعرض له أتباع أهل البيت (ع) وعلماء البحرين، قائلاً: اعتبروا من مصير شاه إيران والقذافي وإلا فمصيرهما ينتظركم.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن وكالة أنباء الحوزة، أنّ سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي أدان اليوم في بداية درسه لخارج الفقه في مدينة قم بإيران جرائم آل خليفة والاضطهاد المتمادي الذي يتعرض له أتباع أهل البيت (ع) وعلماء البحرين، قائلاً: في الآونة الأخيرة، قرر آل خليفة أن يتخذوا قرارات خطيرة وقهرية بحق الشعب البحراني الثوري المظلوم وخاصة الشيخ عيسى قاسم.

وحذر آل الخليفة من التعرض إلى الشيخ عيسى قاسم، قائلاً: اعتبروا من مصير شاه إيران والقذافي وإلا فمصيرهما ينتظركم، وستدفعون الثمن غالياً لسفككم الدماء وقتلكم الأبرياء فما من حكم أو دولة تأسست على القوة الغاشمة وسفك الدماء إلا وحفرت قبرها بيديها.