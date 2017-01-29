  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186069 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
المرجع مكارم شيرازي لآل خليفة: مصير القذافي وشاه إيران ينتظركم

المرجع مكارم شيرازي لآل خليفة: مصير القذافي وشاه إيران ينتظركم

وجه آية الله مكارم شيرازي تحذيراً صارماً لآل خليفة في أعقاب مواقفهم من الاضطهاد المتمادي الذي يتعرض له أتباع أهل البيت (ع) وعلماء البحرين، قائلاً: اعتبروا من مصير شاه إيران والقذافي وإلا فمصيرهما ينتظركم.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن وكالة أنباء الحوزة، أنّ سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي أدان اليوم في بداية درسه لخارج الفقه في مدينة قم بإيران جرائم آل خليفة والاضطهاد المتمادي الذي يتعرض له أتباع أهل البيت (ع) وعلماء البحرين، قائلاً: في الآونة الأخيرة، قرر آل خليفة أن يتخذوا قرارات خطيرة وقهرية بحق الشعب البحراني الثوري المظلوم وخاصة الشيخ عيسى قاسم.

وحذر آل الخليفة من التعرض إلى الشيخ عيسى قاسم، قائلاً: اعتبروا من مصير شاه إيران والقذافي وإلا فمصيرهما ينتظركم، وستدفعون الثمن غالياً لسفككم الدماء وقتلكم الأبرياء فما من حكم أو دولة تأسست على القوة الغاشمة وسفك الدماء إلا وحفرت قبرها بيديها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0716 sec