* وزير الداخلية يؤكد أن الاساس هو إقامة الانتخابات وليس من يصبح رئيسا للجمهورية

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن العامل المعنوي يشكل أهم عنصر في قوة إيران مشيراً إلى أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية هي قوة صاعدة.

وخلال إجتماعه بمدراء العلاقات العامة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية قال ظريف إن عبارة القوة المعنوية في مواجهة القوة المادية وقضايا مثل الإعتماد على الشعب ومقاومته ومطالبته بالإستقلال هي نماذج بارزة لمفهوم العناصر المعنوية والتي تشكل القوة الحقيقية التي تتمتع بها إيران.

وأشار إلى الإنطباعات المختلفة عن القوة المادية والقوة المعنوية واصفاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانها قوة صاعدة وأضاف: علينا أن نسعى إلى الحفاظ على قوة إيران ونفوذها الذي نشأ منذ أكثر من ثلاثة عقود وفقاً لنفس العناصر المعنوية مشدداً على دور الدبلوماسية في هذا المجال.

وأكد ظريف على دور الإتصال باعتباره أحد عناصر القوة ودور المواقع الإفتراضية في هذا المجال وقال: إن عامل الإتصال خرج حالياً عن حالة الإحتكار بحيث لم يعد بإمكان خطيب أو المصارف العالمية أو أحد الإجتماعات الدولية أن يختار مشاهديه فيمكن للعالم أن يشاهدنا في لحظة واحدة وهذا ما جعل الإعلام أمرا حساسا جداً.

واشار إلى الحساسيات المتعلقة بالمصالح الوطنية وقال: بالرغم من إن إمكانية نقل وجهة النظر إلى العالم هي متاحة لنا إلا أن حساسية الأمر تأتي من ضرورة أن تصل المفاهيم كما هي إلى المشاهدين وأن يفهمونها كما ينبغي وهذه الحاجة تتطلب حماية المصالح الوطنية.

بدوره اكد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ان الاساس هو إقامة الانتخابات وليس من يصبح رئيسا للجمهورية.

وقال عبدالرضا رحماني فضلي، في تصريح ادلى به خلال اول اجتماع لمدراء العلاقات العامة في المحافظات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية في طهران، ان اقامة انتخابات تتسم بالنزاهة والقانون والامن والشموخ هي المدرجة على جدول الاعمال وان اساس اقامتها يكتسب اهمية اكبر ممن يصبح رئيسا.

واضاف، ان الاساس في عمل وزارة الداخلية وجميع الاجهزة الحكومية في الانتخابات يتمثل بمبدأ الحيادية وان الجميع ملتزم به.

ووصف الشعب بانه الثروة الاساس للبلاد وان الانتخابات امر ذات اهمية ومؤثرة في مصير البلاد، و"حين تقام الانتخابات وفق اطر النزاهة والقانون والحيادية فلن تبرز اية مشكلة".

واعتبر وزير الداخلية الايراني ان اقامة انتخابات جيدة تتمخض عن نتائج طيبة في مجال التكاتف الداخلي كما انها تترك تأثيرات كبيرة على صعيدي المنطقة والعالم.