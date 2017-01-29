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رقم الخبر: 186066 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: محليات  
السفير الايراني يؤكد استمرار دعم طهران لبغداد ويشيد بجهود المالكي لتطوير العلاقات
خلال لقائه نائب الرئيس العراقي

السفير الايراني يؤكد استمرار دعم طهران لبغداد ويشيد بجهود المالكي لتطوير العلاقات

أكد نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، أن انتصار العراقيين على تنظيم "داعش" سيساهم في إفشال مشاريع التشدد والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، داعيا دول العالم إلى التعاون في استئصال هذه "الآفة الخطيرة".

واشار مكتب المالكي في بيان الى انه استقبل في مكتبه الرسمي سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى العراق حسن دانائي فر، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".

وأضاف ان الجانبين بحثا أيضا تطورات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والحشد الشعبي في محافظة نينوى.

وأشار المالكي، الى أن "انتصار الشعب العراقي سيساهم في إفشال مشاريع التشدد والتطرّف التي تتعرض لها المنطقة"، داعيا دول العالم إلى "التعاون في استئصال هذه الآفة الخطيرة والعمل على تجفيف منابع الدعم والتمويل لتلك العصابات الإجرامية".

من جانبه، أعرب السفير الإيراني عن دعم بلاده للعراق، مبديا تقديره لـ"الجهود التي يبذلها المالكي لتطوير العلاقات بين البلدين لما فيه خير الشعبين والسلام والاستقرار في المنطقة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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