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رقم الخبر: 186064 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: محليات  
مساعد مكتب رئيس الجمهورية: ايران رمز الهوية الانسانية والاسلامية والحرية

مساعد مكتب رئيس الجمهورية: ايران رمز الهوية الانسانية والاسلامية والحرية

خاطب المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية "حميد ابو طالبي " الرئيس الاميركي الجديد "دونالد ترامب" مؤكدا ان أي احد لم يتمكن من اذلال ايران طيلة التاريخ، موضحا ان ايران هي رمز الهوية الانسانية والاسلامية والحرية.

وتعليقا على الاجراء الاخير للرئيس الاميركي، خاطب ابو طالبي الرئيس الاميركي ترامب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر موضحا ان الشعب الايراني هو رمز الهوية والتاريخ الانساني والاسلامي والحرية والتحرر والانسانية.

واكد مساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ان الشعب الايراني شعب عريق ويمتلك حضارة ضاربة في القدم، ولايطيق العنف والارهاب.

واشار ابو طالبي الى ان الشعب الايراني شعب متدين من اتباع جميع الاديان.

وشدد على ان الشعب الايراني شعب أبي ونبيل ولا يمكن لأحد ان ينكر دوره في صنع التاريخ.

واكد ابو طالبي ان الشعب الايراني بقي صامدا وشامخا طيلة ثلاثة آلاف عام، ولم يتمكن أي أحد اذلال ايران طيلة التاريخ.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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