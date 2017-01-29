قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني اكبر رنجبر زاده ان 37 نائبا قدموا يوم الاحد مشروع قرار استدعاء وزير التربية والتعليم فخر الدين احمدي دانش آشتياني.

واضاف رنجبرزاده، انه وفق المراحل القانونية لهذا المشروع فانه يحال على اللجنة التخصصية المرتبطة مع امكانية زيادة عدد النواب الموقعين على مشروع القرار.

وتابع: ان الاستدعاء يتعلق بمناقشة الفساد المالي في بنك سرمايه والشركات التابعة الذي حصل مؤخرا وكذلك التعيينات الوزارية ذات الصبغة السياسية بدءا من المستويات الرفيعة الى الواطئة في المدارس وكذلك التأخير في دفع مرتبات المعلمين.

ولفت رنجبرزاده الى ان من بين اسباب الاستدعاء الاخرى لوزير التربية والتعليم هي عدم الاهتمام بموازنة العام الجاري وعدم التشاور في هذا المجال وعدم الاهتمام بالاقتصاد المقاوم في المدارس وثقافة التعليم والشؤون التربوية وعدم الاهتمام بآفاق وثيقة تنمية التربية والتعليم وعدم اقامة علاقات مع مجلس الشورى الاسلامي والاستفادة من كوادر غير تخصصية من خارج الوزارة.