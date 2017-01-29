قال المدير العام لشركة إدارة الإنتاج وتوزيع شبكة الكهرباء (توانير): ان تنفيذ الاتفاق النووي أحدث طفرة ملحوظة في حضور الشركات الأجنبية في صناعة الكهرباء، وأحيا فرص التعاون الجديد مع العديد من الدول والشركات التي لم تكن متواجدة سابقاً بسبب الحظر.

وأشار آرش كردي، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الأحد، الى مرور عام على تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: انه تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات الأجنبية والايرانية سيما في مجال إنتاج الكهرباء.

وتطرق كردي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبياً في صناعة الكهرباء، مؤكداً انه تم التركيز في مرحلة مابعد الاتفاق النووي، على مجالات للحصول على التقنيات العالمية الجديدة وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي.

وبخصوص إستئناف صادرات الكهرباء الى العراق، أوضح المسؤول في شركة (توانير) الى أن المفاوضات لازالت جارية بهذا الشأن.

يذكر أن صادرات الكهرباء الى العراق قطعت بعد انتهاء مدة العقد نهاية عام 2016. وتتبادل الجمهورية الاسلامية الايرانية الطاقة الكهربائة مع أرمينيا وجمهورية آذربايجان وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان والعراق وكذلك مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي. ومن بين هذه الدول تصدر ايران الكهرباء فقط الى العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا .

هذا وسجلت صادرات الكهرباء الى الدول المجاورة نمواً بنسبة 6 بالمائة في العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار) مقارنة للعام السابق، حيث بلغ أكثر من 10 مليارات كيلوواط/ ساعة .