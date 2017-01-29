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رقم الخبر: 186060 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
إنخفاض طفيف لمؤشر بورصة طهران

إنخفاض طفيف لمؤشر بورصة طهران

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 6 نقاط الى مستوى 77 ألفاً و707 نقاط.

وتجاوزت قيمة التعاملات 43ر1 تريليون ريال عبر تداول 753 مليوناً و186 ألف سهم وورقة مالية، توزعت على 52 ألفاً و899 صفقة. وضغطت على المؤشر العام أسهم شركات غدير للاستثمار 29 نقطة، وفولاد مباركة اصفهان للصلب 25 نقطة، وايران للاتصالات المتنقلة 23 نقطة، فيما تلقى دعماً رئيساً من شركات كسترش للنفط والغاز 28 نقطة، وسايبا للسيارات 25 نقطة، وخارك للبتروكيماويات 24 نقطة.

وبالسوق الموازي، صعد المؤشر العام (آيفكس) 7 نقاط الى 844 نقطة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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