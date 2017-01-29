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|رقم الخبر: 186058
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 17:33
|الاقسام: اقتصاد
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إيران توقع إتفاقيات بقيمة ملياري يورو مع مستثمرين أجانب قريباً
أعلن وزير الطاقة، حميد جيت جيان، عن قيام إيران بتوقيع عقود للإستثمارات الأجنبية بقيمة ملياري يورو حتى نهاية مارس المقبل.
وقال الوزير جيت جيان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي: انه عقب سريان الإتفاق النووي زارت وفود عديدة من مختلف دول العالم إيران وتلقينا حتى الآن عروض إستثمارية بقيمة 10 إلى 15 مليار دولار. وأضاف: ان الوفود شملت عدة دول نظير روسيا والصين وبلجيكا واليابان وتركيا والدنمارك وإسبانيا وبريطانيا لتوظيف الإستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء، قائلاً: انه نجري حالياً مفاوضات مع بعض الدول ونعقد إتفاقيات مع دول أخرى، حيث دخلنا مرحلة تنفيذ بعض العقود التي معظمها في مجال الطاقات المتجددة.
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