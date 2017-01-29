وقال الوزير جيت جيان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي: انه عقب سريان الإتفاق النووي زارت وفود عديدة من مختلف دول العالم إيران وتلقينا حتى الآن عروض إستثمارية بقيمة 10 إلى 15 مليار دولار. وأضاف: ان الوفود شملت عدة دول نظير روسيا والصين وبلجيكا واليابان وتركيا والدنمارك وإسبانيا وبريطانيا لتوظيف الإستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء، قائلاً: انه نجري حالياً مفاوضات مع بعض الدول ونعقد إتفاقيات مع دول أخرى، حيث دخلنا مرحلة تنفيذ بعض العقود التي معظمها في مجال الطاقات المتجددة.