وخلال التجمع الاحتجاجي لطلبة العلوم الدينية، الاحد، في مدينة قم المقدسة، في إدانة قمع الشعب البحريني الثوري وانتهاك حرمة عالم الدين المجاهد آية الله الشيخ عيسى قاسم، أشار حجة الاسلام والمسلمين عباس علي اختري الى 6 أعوام من ممارسة آل سعود وآل خليفة للجرائم ضد الشعب البحريني، وقال: إن الشعب البحريني يطالب بأبسط حقوق المواطنة، هذا في حين ان آل خليفة وآل سعود يقمعون هذا المطلب المشروع.

ولفت الى أن نظام آل خليفة تعامل بعداء وعنف مع الشعب، وصرح: إن الشعب البحريني أطلق حركة سلمية من اجل تحقيق مطالبه بقيادة الشيخ عيسى قاسم، في حين ان حكام البحرين المجرمين ارتكبوا العديد من الجرائم من خلال اعتقال المواطنين وممارسة التعذيب بحقهم.

وتطرق حجة الاسلام والمسلمين اختري الى صمود وشجاعة الشعب البحريني طيلة الاعوام الستة الماضية، وأكد ان سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم وعدد من المواطنين البحرينيين، خطوة غير لائقة لا تنفذ في أي مكان آخر بالعالم.

واضاف اختري: على الحكومة البحرينية ان تنهي المشكلات عبر الحوار ومنح حقوق المواطنة للشعب، وقال: إن الطلبة الحوزويين يعلنون من خلال تجمعهم ان على حكومة آل خليفة ان تعتبر من أسلافها ومن يزيد والطغاة، وأن تنهي الظلم والجرائم ضد شعبها المضطهد.

وشدد على أن المسلمين واحرار العالم يقفون الى جانب الشعب البحريني المضطهد، وقال: إن دعم ايران لمظلومي العالم ليس تدخلا، ونأمل ان يهتم قادة هذه الدول بنصائح قائد الثورة المعظم ومراجع التقليد.

وصرح الامين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام): لتعلم اميركا وآل سعود وخاصة الوزير السعودي الشاب الجاهل ان نصيحة الدول الاسلامية ونصائح قائد الثورة الاسلامية المعظم ومواقف المسؤولين ليست تدخلا في شؤون الدول.

وانتقد حجة الاسلام اختري تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية التي اتهمت فيها ايران بالتدخل في شؤون المنطقة، لافتا الى انه لابد من القول لرئيسة وزراء بريطانيا باعتبارها دولة تتدخل منذ 400 سنة في شؤون الدول الأخرى: كيف تقولون ان ايران تتدخل في حين ان التدخل في شؤون الدول الاسلامية هو جزء من أولوياتكم؟ مطالبا الحكومة الايرانية بإغلاق السفارة البريطانية.

وتساءل اختري مخاطبا بريطانيا ورئيسة وزرائها: ما معنى قواعدكم وقواعد امريكا العسكرية واميركا في المنطقة، وما معنى الدعم السافر للتنظيمات التكفيرية في العراق وسوريا ونيجيريا والبحرين؟

وأكمل: كيف يحق للفاتيكان باعتباره مرجعا للدين المسيحي ان يتحدث في الدفاع عن المسيحيين ويقدم النصائح، لكن لا يحق لمرجعية وقيادة المجتمع الاسلامي ذلك؟ ان قيادة العالم الاسلامي تبادر للدفاع عن المظلوم اينما مورس ظلم ضد المضطهدين. وان مواقف المراجع الدينيين والبيانات والاجتماعات و... هي حق قانوني.

وأردف حجة الاسلام اختري مخاطبا الشعب البحريني: استلهموا الدروس من شعب ايران وشهدائه، واعلموا ان وعد الله حق وان النصر ينتظركم.. انكم تربيتم في مدرسة الامام الحسين عليه السلام وعليكم ان تدافعوا عن قيادتكم واعلموا ان عدوكم سيستسلم.

وأنهى حجة الاسلام اختري كلامه بالقول بأننا سنهتف الى جانب الشعب البحريني وسندافع عن الشيخ عيسى قاسم بأرواحنا ودموعنا.

وحضر الاجتماع الاحتجاجي نائب رئيس جمعية المدرسين للحوزة العلمية في قم آية اللة مرتضى مقتدائي والأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت(ع) آية الله محمد حسن اختري ومسؤول الهيئة المركزية لعلماء البحرين محمد حسن خجسته وحشد من العلماء وممثلو مراجع التقليد ومختلف شرائح الناس.

وادان المشاركون جرائم السلطة السعودية وداعميها مطالبين المنظمات الدولية بمتابعة جرائم آل السعود وتقديم الدعم للشعب البحريني المظلوم.



