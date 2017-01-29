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رقم الخبر: 186056 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع عدد رحلات قطارات الشحن بين إيران وباكستان

إرتفاع عدد رحلات قطارات الشحن بين إيران وباكستان

أفادت دائرة العلاقات العامة في منظمة سكك الحديد الإيرانية عن ارتفاع ملحوظ لعدد رحلات قطارات الشحن بين إيران وباكستان خلال العام الحالي.

وأكد مدير قسم سكك الحديد جنوب شرقي البلاد مجيد ارجوني، خلال اجتماعه مع المدير العام لمنظمة سكك الحديد لكويتة الباكستانية محمد حنيف غول، أن عدد رحلات قطارات الشحن بين البلدين وصل إلى 10 رحلات خلال العام الماضي، لكن نشهد تحقيق نمو ملحوظ في هذا المجال حيث يصل هذا العدد إلى 62 رحلة خلال العام الحالي. وأضاف: ان زيادة رحلات قطارات الشحن بين البلدين تؤدي إلى تعزيز التبادلات التجارية بينهما، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى باكستان بنسبة 10 أضعاف ونقل السلع من آسيا الوسطى إلى باكستان بنسبة 3 أضعاف.

بدوره، أكد حنيف غول على أهمية ميناء غواتر بالنسبة لباكستان ومساعيها للإتصال السككي به.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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