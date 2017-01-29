أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي، ان بلاده ستطلق خط ملاحة بحري بين ميناءي صحار العماني وجابهار الايراني حيث سيكون خط تجاري بين البلدين.

وأشار الكيومي، خلال إجتماع للنشطاء التجاريين الايرانيين والعمانيين، الى ضرورة رفع مستوى العلاقات التجارية بين ايران وعمان، منوهاً الى وجود رغبة مشتركة لرفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين. وأوضح ان 100 تاجر ومستثمر عماني زاروا ايران عام 2014، منوهاً الى أن العلاقات التجارية الايرانية مع سائر الدول أقوى بكثير منها مع عمان.

وأكد الكيومي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وإزالة العقبات الموجودة أمام تعزيز العلاقات، مشيراً الى أن عمان تتمتع باستقرار سياسي وأمني ضروري وقوانين مساعدة لاستثمار المستثمرين الايرانيين في عمان. وأوضح ان بلاده ستطلق خط ملاحة بحري بين ميناءي صحار العماني وجابهار الايراني حيث سيكون خط تجاري بين البلدين.

بدوره، أشار رئيس غرفة التجارة الايرانية الى أن العلاقات بين ايران وعمان تحظى بأهمية بالغة. ونوه غلام رضا دهقان الى أن المسؤولين الايرانيين يأملون في التغلب على العقبات الموجودة أمام التبادلات التجارية والمصرفية بين البلدين.