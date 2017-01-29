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رقم الخبر: 186054 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: محليات  
انهيار ثلجي غربي البلاد يؤدي الى وفاة اربعة من المواطنين

انهيار ثلجي غربي البلاد يؤدي الى وفاة اربعة من المواطنين

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الايرانية عن وفاة اربعة من اهالي قرية 'بيوران' العليا في مدينة 'سردشت' (شمال غرب ايران) اثر انهيار ثلجي حدث في تلك المنطقة.

وحول تفاصيل الحادث اوضح مدير دائرة الهلال الاحمر في سردشت 'فائق عبد الله زادة'، انه (في الساعة 20.40) من ليل السبت حدث انهيار ثلجي في قرية بيروان العليا وادى الى محاصرة 16 من اهالي المنطقة، وقد تم ارسال قوات الاغاثة على الفور الى منطقة الحادث.

وتابع المسؤول في جمعية الهلال الاحمر الايرانية، قائلا ان 4 من هؤلاء المحاصرين في الانهيار الثلجي توفوا، فيما تم انتشال 3 منهم سالمين من تحت الثلوج وقدمت اليهم العلاج، ونقل 6 آخرون الى مستشفى الامام الخميني(رض) في سردشت وخضعوا للمراقبة الطبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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