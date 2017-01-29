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رقم الخبر: 186053 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: منوعات  
20 مليون دولار.. تحت فراش!

20 مليون دولار.. تحت فراش!

عثرت سلطات ماساتشوستس في شمال شرقي الولايات المتحدة على حوالي 20 مليون دولار تحت فراش، وذلك في بداية يناير عندما كانت تحقق في عملية احتيال واسعة.

وأعلن المدعي العام في ماساتشوستس عن العثور على هذه الغنيمة في ويستبرو بالقرب من بوسطن مع نشر صورة على (تويتر).

وقد بدأ التحقيق في عملية الاحتيال هذه في بداية العام 2014، وفق البيان الصادر عن المدعي العام.

وكان مدبرو هذه العملية يجنون الأموال من خلال شركة اسمها (تيليكسفري) فُككت لاحقاً. وقد أوقف جيمس ميريل أحد مؤسسي الشركة وأقر بذنبه في أكتوبر الماضي، في حين أن المؤسس الآخر كارلوس فانزلر فرّ من الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه في البرازيل.

وتم العثور على هذه الأموال بفضل تعاون أحد المشتبه بهم في هذه القضية الذي تواعد مع أحد رجال فانزلر، الذي قام بدوره بأخذ السلطات إلى الشقة، حيث كان هذا الفراش.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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