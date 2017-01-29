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رقم الخبر: 186052 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: منوعات  
البحث عن إسم يبدأ بحرف السين لزرافة!

البحث عن إسم يبدأ بحرف السين لزرافة!

نشر موقع حديقة بلانكندايل للحيوانات في بلجيكا فيديو يظهر الزرافة الأم ميغارا وهي تلد ويسقط صغيرها على الأرض، ثم يحاول الصغير الذي يبلغ طوله 1.75 متر للوقوف للمرة الأولى.

الصغير ولد في 19 كانون الثاني/يناير وبمجرد تحديد جنس الصغير سيتم دعوة الجمهور للتصويت من أجل اختيار اسم ينبغي أن يبدأ بحرف السين.

ويتم أجراء التسمية المذكور في الحديقة لكل  الحيوانات التي تولد في الحديقة هذا العام وذلك لتسهيل تذكر عمر الحيوان.

وإنها أول ولادة خلال 2017  في الحديقة التي تقع على بعد 30 كيلومترا خارج بروكسل.

وفي وقت لاحق هذا الشهر سيتم ولادة زرافة أخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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